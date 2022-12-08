 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Мир
Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю
Мир
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Мир
Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена
Мир
Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд
Армия
Путин указал на неспособность «шума и треска» помешать выполнению задач ВС РФ
Мир
ЕК передала странам-членам ЕС проект новых антироссийских санкций
Общество
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
Мир
СМИ узнали о возможном превосходстве КНР перед США по ядерным боеголовкам
Мир
Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону
Политика
В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации
Туризм
Консульство Кипра опровергло данные о массовых отказах россиянам в визах
/

Регенерировать идеи: как из нового биоматериала «вырастят» нервы и кожу

Российские ученые создали полимер с эффектом памяти и улучшенными свойствами для использования в тканевой инженерии
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Томского политехнического университета предложили способ модификации биополимеров для тканевой инженерии. Добавление в материал небольшого количества частиц восстановленного оксида графена улучшает его механические свойства и эффект памяти формы. В будущем такой материал может использоваться для регенерации мягких тканей, например кожных покровов, рассказали разработчики. Эксперты уверены, что он будет востребован в регенеративной и персонализированной медицине. Однако необходимы дальнейшие исследования его безопасности для человеческого организма.

Эффект матрикса

Биополимеры широко используются в медицине, а научные исследования в этой сфере развиваются в нескольких перспективных направлениях. Во-первых, ученые создают полимерные композиционные материалы, которые характеризуются биосовместимостью (свойствами, которые не дают ему отторгаться организмом) и биодеградацией (то есть способностью растворяться в организме без следа). Во-вторых, производят полимерные скаффолды — «каркасы», которые служат основой, матриксом для клеток и используются для реконструктивной хирургии.

К материалам, используемым для создания таких каркасов, предъявляется целый ряд требований — они должны обладать соответствующими биомеханическими свойствами, иметь развитую микроструктуру и способствовать процессу регенерации ткани. Поэтому одной из основных задач тканевой инженерии является изучение и создание новых материалов для различных применений.

Биосовместимые полимеры полилактид и поликапролактон хорошо подходят под описанные критерии, более того, полилактид обладает ярко выраженным эффектом памяти формы, который может улучшить адаптивность медицинских конструкций и способствовать правильной установке имплантатов. Ученые научно-образовательного центра биомедицинской инженерии Университета науки и технологий МИСИС совместно с исследователями Томского политехнического университета модифицировали скаффолды (каркасы) из комбинации этих материалов и добавления в состав частиц восстановленного оксида графена (rGO), которые имеют особые электро- и теплопроводные свойства.

Регенерировать идеи
лаборатория

Полина Ковалева

Фото: пресс-служба НИТУ МИСИС

— В результате испытаний выяснилось, что наполнитель rGO способствует повышению степени кристалличности полимерной матрицы. Так, по мере увеличения содержания этих частиц механические свойства каркасов улучшались, — рассказала «Известиям» соавтор работы сотрудник научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Полина Ковалева.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале European Polymer Journal.

Предел прочности

Ученым удалось увеличить предел прочности каркасной основы при растяжении в два раза относительно скаффолдов без частиц. Кроме того, теплопроводные частицы способствовали размягчению полимерной матрицы, что улучшает свойство восстановления формы.

Исследователи отмечают, что подобные материалы перспективны для применения в тканевой инженерии, в особенности для имплантатов мягких тканей, а программируемый эффект памяти формы может служить для самоустановки, усадки или, наоборот, разворачивания скаффолдов в организме. Ученые считают, что с помощью разработки можно будет «выращивать» такие растяжимые структуры, как нервные ткани и кожные покровы.

Регенерировать идеи
Работа на спининговой установке

Работа на спининговой установке

Фото: пресс-служба НИТУ МИСИС

Полимерные материалы с улучшенными характеристиками за счет внесения в их состав каких-либо добавок и составляющих находят свое применение на практике, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории «Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии» Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Юлия Нащекина.

— В биомедицине это в первую очередь применение для получения скаффолдов в целях культивирования и трансплантации клеток. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить тканеспецифичность (то есть то, какие конкретно ткани получится вырастить), необходимо провести дополнительные исследования. Нужно провести предварительные эксперименты на животных, чтобы понять, какие конкретно ткани в лучшей степени могут быть совместимы с данным материалом, — уверена она.

Безусловно, биоматериалы, которые могут быть интегрированы в организм человека без риска отторжения, востребованы, особенно в персонифицированной медицине, считает заведующий лабораторией функционального дизайна нанокластерных полиоксометаллатов НИИ физики и прикладной математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский.

Было бы чудесно, если бы могли напечатать имплантат из биоразлагаемых полимеров для конкретного человека. Есть вопросы относительно того, насколько устойчивы такие частицы графена и не будут ли они вымываться из имплантата в организм, потому что нанотрубки, например, проникают через клетки и наносят им вред. Уверен, что коллеги проведут на этот счет дальнейшие исследования, — подчеркнул эксперт.

Регенерировать идеи
Подключение провода, по которому будет подводиться напряжение к иголке шприца

Подключение провода, по которому будет подводиться напряжение к иголке шприца

Фото: пресс-служба НИТУ МИСИС

Для уточнения возможности использования материала для конкретных тканей, например для нервной ткани или кожных покровов, ученым предстоит провести множество предварительных исследований и испытаний, подчеркнули в НИТУ МИСИС.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022