Телу время: в РФ создали смарт-костюм для реабилитации людей с грыжами и ДЦП

Российские специалисты разработали костюм для реабилитации пациентов с межпозвоночными грыжами, ДЦП и другими болезнями опорно-двигательного аппарата . Его искусственный интеллект анализирует движения человека и на основе полученных данных формирует программу тренировок для восстановления нарушенных функций, дает рекомендации по выполнению упражнений и оценивает правильность их исполнения больным. Сейчас разработка проходит испытания в Московском центре инноваций в здравоохранении. По словам экспертов, комплекс с такими возможностями может заметно облегчить работу врачей по лечебной физкультуре и специалистов по реабилитации, но полностью не заменит медиков.

Хорошо сидит

Российские инженеры из компании Muscles.ai создали «умный» костюм, который можно использовать для диагностики и реабилитации при болезнях опорно-двигательного аппарата — например, межпозвоночных грыжах, ДЦП, ожирении, мышечном воспалении и после травм . Разработка позволяет контролировать состояние мышечного каркаса, движения и положение тела в пространстве, а также объективно оценивать подвижность суставов пациентов. На основе полученных данных искусственный интеллект составляет персональные программы для восстановления двигательных функций, следит за правильным выполнением упражнений и их эффективностью. Испытания костюма уже начались в Московском центре инноваций в здравоохранении.

Фото: Muscles.ai

— Из-за болезней опорно-двигательного аппарата пациенты часто обращаются за реабилитацией к специалисту, снимают болевой синдром с помощью упражнений, но затем прекращают занятия, не следуют рекомендациям медиков и в итоге возвращаются в лечебное учреждение с еще большим повреждениями. Костюм может заменить тренера, давать не менее точные подсказки и позволяет заниматься самостоятельно где угодно , — сказала генеральный директор компании-разработчика Мила Улыбина.

Как пояснили исследователи, для регистрации движений в костюме используется специальная навигационная система, аналогичная технологии, которую применяют для отслеживания движений судов, самолетов , ракет и других объектов. В костюме есть 12 датчиков — по три на каждой конечности . Это электронные гироскопы, показывающие ориентацию тела в пространстве, акселерометры, измеряющие ускорение, и магнитометры, помогающие определять положение человека головой вниз или вверх.

Данные со всех этих устройств по Bluetooth поступают в вычислительный модуль, где их обрабатывает искусственный интеллект , который распознает движения. Это необходимо, чтобы система могла давать пользователю правильные рекомендации . Разработчики использовали два типа нейросетей. Первую обучали на эталонных данных о правильных здоровых движениях, как, например, у спортсменов. Вторая учится на движениях пациента, что позволяет ей определить идеальную индивидуальную траекторию для конкретного человека. Точность работы искусственного интеллекта превышает 96% , утверждают разработчики.

Фото: Muscles.ai

— Кроме этого в программное обеспечение костюма входит биомеханическая модель движений человека, созданная математиками. Так как в полной версии она слишком сложна и для ее просчета необходим суперкомпьютер, то мы использовали ее упрощенный вариант с учетом 12 точек, которые соответствуют числу датчиков, — сказала Мила Улыбина.

По данным российских инженеров, сейчас на рынке представлено около десяти устройств со схожими функциями . Однако все они работают на других принципах . Наиболее успешным альтернативным проектом создатели костюма считают одежду для профессиональных спортсменов, которая измеряет электропроводимость мышц, считает продуктивность их работы и помогает планировать тренировки, чтобы улучшить эти показатели.

Ценная вещь

В Московском центре инноваций в здравоохранении подтвердили «Известиям», что испытывают устройство. Разработке предстоит пройти длинный путь до получения разрешительных удостоверений, апробации и последующего внедрения, уточнили в центре.

Как рассказал врач-реабилитолог Олег Хазов, сейчас медики понимают объем движений и силу мышц больного по описаниям его субъективных ощущений . Но если есть данные в цифре, врач может сопоставить их с жалобами человека. Машина не всегда способна решить всё сама, поэтому главная ценность — это специалист, который может оценить информацию от машины и от пациента и, сложив эти составляющие, построить план лечения , пояснил эксперт.

Фото: Muscles.ai

— Чтобы дать экспертную оценку такому прибору, сначала его нужно испытать. Чисто теоретически это может быть интересно, — скала врач по лечебной физкультуре Ирина Юдина.