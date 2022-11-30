 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США представят новый стратегический бомбардировщик 2 декабря
Мир
Страны НАТО договорились более тесно работать с Киевом
Экономика
Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы
Политика
В Совбезе назвали ЗРК Patriot законными целями в случае их поставок Киеву
Мир
Власти США выделят $53 млн на поддержку украинской энергосистемы
Спорт
Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Мир
Замглавы МИД РФ Руденко примет участие в церемонии прощания с Макеем
Мир
Стало известно о взрывах в украинском Никополе
Спорт
Катар стал первой не набравшей ни одного очка страной —хозяйкой ЧМ
Общество
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Мир
Столтенберг назвал поставку оружия Киеву единственным путем к миру
Мир
Посол России раскрыл подробности вызова в МИД Канады
/

Телу время: в РФ создали смарт-костюм для реабилитации людей с грыжами и ДЦП

Как искусственный интеллект заново научит пациента управлять своим организмом
Фото: Muscles.ai
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские специалисты разработали костюм для реабилитации пациентов с межпозвоночными грыжами, ДЦП и другими болезнями опорно-двигательного аппарата. Его искусственный интеллект анализирует движения человека и на основе полученных данных формирует программу тренировок для восстановления нарушенных функций, дает рекомендации по выполнению упражнений и оценивает правильность их исполнения больным. Сейчас разработка проходит испытания в Московском центре инноваций в здравоохранении. По словам экспертов, комплекс с такими возможностями может заметно облегчить работу врачей по лечебной физкультуре и специалистов по реабилитации, но полностью не заменит медиков.

Хорошо сидит

Российские инженеры из компании Muscles.ai создали «умный» костюм, который можно использовать для диагностики и реабилитации при болезнях опорно-двигательного аппарата — например, межпозвоночных грыжах, ДЦП, ожирении, мышечном воспалении и после травм. Разработка позволяет контролировать состояние мышечного каркаса, движения и положение тела в пространстве, а также объективно оценивать подвижность суставов пациентов. На основе полученных данных искусственный интеллект составляет персональные программы для восстановления двигательных функций, следит за правильным выполнением упражнений и их эффективностью. Испытания костюма уже начались в Московском центре инноваций в здравоохранении.

123

Фото: Muscles.ai
Искусство помогать: российские ученые создали уникальный «умный» протез
Импортозамещение в отрасли протезирования успешно развивается, но есть и проблемы

— Из-за болезней опорно-двигательного аппарата пациенты часто обращаются за реабилитацией к специалисту, снимают болевой синдром с помощью упражнений, но затем прекращают занятия, не следуют рекомендациям медиков и в итоге возвращаются в лечебное учреждение с еще большим повреждениями. Костюм может заменить тренера, давать не менее точные подсказки и позволяет заниматься самостоятельно где угодно, — сказала генеральный директор компании-разработчика Мила Улыбина.

Как пояснили исследователи, для регистрации движений в костюме используется специальная навигационная система, аналогичная технологии, которую применяют для отслеживания движений судов, самолетов, ракет и других объектов. В костюме есть 12 датчиков — по три на каждой конечности. Это электронные гироскопы, показывающие ориентацию тела в пространстве, акселерометры, измеряющие ускорение, и магнитометры, помогающие определять положение человека головой вниз или вверх.

Данные со всех этих устройств по Bluetooth поступают в вычислительный модуль, где их обрабатывает искусственный интеллект, который распознает движения. Это необходимо, чтобы система могла давать пользователю правильные рекомендации. Разработчики использовали два типа нейросетей. Первую обучали на эталонных данных о правильных здоровых движениях, как, например, у спортсменов. Вторая учится на движениях пациента, что позволяет ей определить идеальную индивидуальную траекторию для конкретного человека. Точность работы искусственного интеллекта превышает 96%, утверждают разработчики.

123

Фото: Muscles.ai

— Кроме этого в программное обеспечение костюма входит биомеханическая модель движений человека, созданная математиками. Так как в полной версии она слишком сложна и для ее просчета необходим суперкомпьютер, то мы использовали ее упрощенный вариант с учетом 12 точек, которые соответствуют числу датчиков, — сказала Мила Улыбина.

Параллельный порт: российские импланты заменят органы чувств
Как отечественная технология позволит вернуть зрение, слух, и облегчить хронические боли

По данным российских инженеров, сейчас на рынке представлено около десяти устройств со схожими функциями. Однако все они работают на других принципах. Наиболее успешным альтернативным проектом создатели костюма считают одежду для профессиональных спортсменов, которая измеряет электропроводимость мышц, считает продуктивность их работы и помогает планировать тренировки, чтобы улучшить эти показатели.

Ценная вещь

В Московском центре инноваций в здравоохранении подтвердили «Известиям», что испытывают устройство. Разработке предстоит пройти длинный путь до получения разрешительных удостоверений, апробации и последующего внедрения, уточнили в центре.

Как рассказал врач-реабилитолог Олег Хазов, сейчас медики понимают объем движений и силу мышц больного по описаниям его субъективных ощущений. Но если есть данные в цифре, врач может сопоставить их с жалобами человека. Машина не всегда способна решить всё сама, поэтому главная ценность — это специалист, который может оценить информацию от машины и от пациента и, сложив эти составляющие, построить план лечения, пояснил эксперт.

123

Фото: Muscles.ai

— Чтобы дать экспертную оценку такому прибору, сначала его нужно испытать. Чисто теоретически это может быть интересно, — скала врач по лечебной физкультуре Ирина Юдина.

В планах разработчиков — развивать возможности своего костюма для работы с тяжелыми пациентами, больными онкологическими и сердечными заболеваниями или перенесшими сложные операции. Использование костюма позволит оказывать им помощь удаленно. Для этого можно применять современный метод сейсмокардиографии, который основан на измерении вибраций тела от биения сердца. Таким образом датчики костюма могут предупреждать об ухудшении состояния больного еще до того, как он его почувствует, и передавать эти данные дежурному медику.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022