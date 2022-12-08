Мишустин заявил о продлении Дальневосточной ипотеки до 2030 года

Мишустин заявил о продлении Дальневосточной ипотеки до 2030 года

2022-12-08 14:11:13

2022-12-08 14:11:13

2022-12-08 14:11:13

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