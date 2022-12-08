Минфин заявил о готовности вдвое нарастить мощности аффинажных заводов

Российские аффинажные заводы при необходимости могут в два раза увеличить производственные мощности. Об этом «Известиям» 8 декабря сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Высокая востребованность золота приводила к дефициту драгоценного металла в банках, признали в ведомстве. Однако сегодня мощности аффинажных заводов позволяют полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка и могут быть увеличены вдвое при необходимости, подчеркнули там.

Как рассказали в ведомстве, отмена НДС при покупке физлицами золотых слитков создала альтернативный «инвестиционный механизм» для размещения накоплений и сохранения сбережений россиянами посредством использования драгметаллов, не имеющих кредитных и валютных рисков. Одновременно реализация меры позволила увеличить потребление золота на внутреннем рынке, привлечь дополнительные финансовые ресурсы в отечественную золотодобывающую отрасль, добавили в пресс-службе Минфина.

С марта по октябрь 2022-го, по данным министерства, банками продано населению порядка 30 т золотых слитков, хотя до отмены НДС эти объемы не превышали 6 т ежегодно. Сейчас спрос граждан смещается в сторону мерных золотых слитков массой до 100 г, отмечают там.

По данным источника «Известий», близкого к ведомству, в середине ноября в Минфине состоялось совещание при участии представителей крупнейших российских банков и аффинажных заводов. В ходе встречи один из крупных игроков рынка затронул проблему нехватки драгметалла на рынке. Тогда как заводы отметили достаточность сырья, призвав банкиров заранее планировать заказы слитков.

Ранее, 26 ноября, «Известия» писали, что россияне активно вкладываются в золото, несмотря на тенденцию снижения цен на драгметалл. С начала весны по ноябрь в отдельных финансовых организациях спрос на золото вырос на 75%, а в совокупности банки продали более 40 т слитков. Как отмечала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, драгметалл покупают не спекулянты, а долгосрочные инвесторы, которые ждут, что со временем цена актива вырастет и принесет хороший доход.