Открытый ФОК построят на месте стадиона в Облучье в 2023 году
В 2023 году в городе Облучье в ЕАО появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Работы по устройству нового стадиона на месте старого уже начались.
По словам главы городской администрации Алексея Кузьмина, которые приводит ИА EAOMedia, подготовлено основание комплекса, есть малые архитектурные формы, трибуна. Закуплены все необходимые материалы, чтобы полностью обеспечить ФОК инвентарем. С наступлением более благоприятной погоды работы продолжатся.
По проекту на стадионе должны появиться футбольная коробка с искусственным газоном, четыре беговые дорожки с резиновым покрытием, тренажеры, баскетбольная и волейбольная площадки.
Ранее сообщалось, что в ЕАО в ближайшие два года появятся четыре «умные» спортивные площадки. На них установят турники со специальными QR-кодами. С помощью них можно будет посмотреть комплекс упражнений для каждого отдельного снаряда.
В планах до 2024 года — создание двух ФОКов (в Ленинском и Смидовичском районах) и разработка сметной документации по реконструкции стадиона «Дальсельмаш».