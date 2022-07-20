«Умные» спортплощадки с QR-кодами на турниках оборудуют в ЕАО

В ЕАО в ближайшие два года появятся четыре «умные» спортивные площадки. На них установят турники со специальными QR-кодами. С помощью них можно будет посмотреть комплекс упражнений для каждого отдельного снаряда.

О возведении спортивных объектов рассказал начальник департамента по физкультуре и спорту регионального правительства Александр Гарнага. По его словам, которые приводит ИА EAOMedia, в планах до 2024 года — создание двух ФОКов в Ленинском и Смидовичском районах и разработка сметной документации по реконструкции стадиона «Дальсельмаш».

А за последние три года, сообщили в правительстве, в регионе удалось реализовать масштабные мероприятия по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Построены крытый каток «Победа» и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа Биробиджане, ФОК с бассейном в Облучье, площадки для сдачи нормативов ГТО в районах.