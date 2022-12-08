Россиян предупредили о возможном росте штрафа за отсутствие ОСАГО

Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в несколько раз. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Водителей без полисов планируют выявлять в том числе и с помощью дорожных камер. Мнения экспертов по поводу необходимости этой меры узнали «Известия».

Отмечается, что водителю с просроченным полисом ОСАГО будет грозить штраф в размере 3 тыс. рублей (сейчас — 500 рублей). Если же автомобилист вообще не оформил автогражданку, то штраф для него увеличится с нынешних 800 до 5 тыс. рублей. Аналогичная мера будет принята и в отношении автомобилистов, не вписанных в страховку.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддерживают поправки. Согласно ПДД, водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО, а санкции за его отсутствие не менялись уже почти 18 лет, напомнили в РСА.

«Отсутствие полиса является серьезным нарушением, из-за которого в первую очередь страдают невиновные участники дорожного движения. Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании, ему придется судиться с виновником. Поэтому для тех людей, которые не страхуют свою ответственность и не покупают полис ОСАГО, штраф должен быть максимальным — до 5 тыс. рублей», — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.

В свою очередь, эксперты и парламентарии неоднозначно оценили инициативу питерских депутатов.

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Лучше берите полис: штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти