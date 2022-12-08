Российские военные рассказали о взятии в плен боевиков ВСУ в Марьинке

Российские военные рассказали о взятии в плен боевиков ВСУ в Марьинке

2022-12-08 00:34:17

2022-12-08 00:34:17

2022-12-08 00:34:17

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