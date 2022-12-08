Сергей Рябков пояснил причины переноса встречи с США по СНВ

Решение Москвы о переносе встречи с представителями США по теме сокращения наступательных вооружений (СНВ), намеченное на конец ноября, было политическим и мотивировалось, прежде всего, позицией США по Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Решение было трудным, это решение было политическим. Уже сказано не раз, что ситуация со всё более глубокой и всё более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние на наши соображения о том, проводить ли именно сейчас эту встречу. Был сделан отрицательный вывод, что сейчас не ко времени собираться в таком формате», — пояснил российский дипломат.

По его словам, отчасти на решение перенести встречу повлияло и отсутствие согласованной до конца повестки дня. Однако Рябков заметил, что «если и когда американцы дозреют до возобновления», к этому будет готова и Москва, невзирая на то, что диалог по СНВ и раньше был довольно непростым.

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