Водитель погиб в результате ДТП на западе Москве
Водитель легкового автомобиля Kia скончался, когда его машина на большой скорости врезалась в фонарный столб на западе Москвы. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел на улице Нижние Мневники. Информации о пострадавших или еще погибших при столкновении не поступало.
Как сообщили в столичном Дептрансе, водитель не справился с управлением.
«... [водитель] выехал за пределы проезжей части и врезался в столб», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе аварии свободно.
Ранее в этот день четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля «Нива» и грузовика на автодороге Раздолинск – Южно-Енисейск в Красноярском крае. По предварительной версии, ВАЗ 2121 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в грузовик «Урал».
Погибли водитель и три ехавших с ним пассажира. Водитель грузовика не пострадал.