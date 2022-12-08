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Водитель погиб в результате ДТП на западе Москве

Водитель Kia погиб в аварии на северо-западе Москвы, обстоятельства ДТП выясняются
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Фото: t.me/DtOperativno
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Водитель легкового автомобиля Kia скончался, когда его машина на большой скорости врезалась в фонарный столб на западе Москвы. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на улице Нижние Мневники. Информации о пострадавших или еще погибших при столкновении не поступало.

Как сообщили в столичном Дептрансе, водитель не справился с управлением.

«... [водитель] выехал за пределы проезжей части и врезался в столб», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе аварии свободно.

Ранее в этот день четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля «Нива» и грузовика на автодороге Раздолинск – Южно-Енисейск в Красноярском крае. По предварительной версии, ВАЗ 2121 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в грузовик «Урал».

Погибли водитель и три ехавших с ним пассажира. Водитель грузовика не пострадал.

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