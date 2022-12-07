Четыре человека погибли при ДТП в Красноярском крае
Автомобиль «Нива» столкнулся с грузовиком в Красноярском крае. Смертельные травмы получили четыре человека.
Авария произошла днем 7 декабря на автодороге Раздолинск – Южно-Енисейск. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2121 допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Урал». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
В результате аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. 57-летний водитель «Урала» не пострадал.
Ранее в этот день сообщалось о столкновении грузовика и легкового автомобиля на дороге Уфа — Янаул в Башкирии. Два человека погибли, еще трое пострадали.