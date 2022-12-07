В Сыктывкаре начали устанавливать новые запрещающие дорожные знаки

В Сыктывкаре, в Республике Коми, начали установку новых дорожных знаков, которые запрещают остановку и стоянку машин на несколько часов в неделю. Об этом в среду, 7 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на МКП «Дорожное хозяйство».

Так, новые знаки появились на улице Старовского. Теперь остановка и стоянка на участке от дома 51 до пересечения с улицей Коммунистической запрещены по нечетной стороне с 20:00 воскресенья до 6:00 понедельника, а по четной стороне — с 20:00 вторника до 6:00 среды.

Такие знаки устанавливают для того, чтобы в указанные дни могла беспрепятственно проводить работы дорожная техника.

Ранее, сообщалось, что на трассе Волгоград – Волжский с 15 ноября начала действовать обновленная схема движения. Изменения коснулись участка в Волго-Ахтубинской пойме в районе Лебяжьей поляны. Меры связаны с очередным этапом работ на третьем пусковом комплексе моста через Волгу.