Схему движения обновили на трассе Волгоград – Волжский

На трассе Волгоград – Волжский с 15 ноября начала действовать обновленная схема движения. Об этом сообщает региональная администрация.

Изменения коснутся участка в Волго-Ахтубинской пойме в районе Лебяжьей поляны. Меры связаны с очередным этапом работ на третьем пусковом комплексе моста через Волгу.

На трассе уже установили новые знаки и щиты с обозначенными схемами движения, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Сейчас дорожники снимают старый асфальт на дороге, чтобы соединить ранее устроенные участки земляного полотна. Общая протяженность мостового перехода через Волгу составляет 36 км. Объект является частью международного транспортного коридора Север – Юг.