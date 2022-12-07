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В России стартовал прием заказов на новый кроссовер Changan CS55plus

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Фото: changanauto.ru
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Компания Changan Motors Rus официально объявила старт продаж нового кроссовера Changan CS55plus, который будет доступен в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. В зависимости от оснащения цена на машину варьируется от 2 669 900 до 2 789 900 рублей, сообщила 7 декабря пресс-служба компании.

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Под капотом кроссовера расположен двигатель собственной разработки BlueCore. Полуторалитровый мотор развивает мощность 181 л.с. Он работает в паре с семиступенчатым «роботом». Двигатель и коробка передач разработаны английским центром Changan в Бирмингеме.

В компании отметили, что двигатель BlueCore 1,5T уже подтвердил свою надежность, проработав непрерывно на стенде 259 часов на предельных оборотах, а коробка передач, прежде чем попасть на конвейер компании, прошла 10 млн км суммарного испытательного пробега.

Машина будет доступна в России в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. В зависимости от оснащения, рекомендованная розничная цена варьируется в диапазоне от 2 669 900 до 2 789 900 рублей.

14 ноября в России начались продажи нового кроссовера китайской марки Changan. Переднеприводный кроссовер Changan Uni-T будет доступен в РФ только с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 181 л. с. и лишь в одной комплектации — Premium. Цена на автомобиль составит 2,9 млн рублей. Кроссовер получил светодиодную оптику, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, климат-контроль и отделку салона кожей.

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