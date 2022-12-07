Вулкан Мауна-Лоа на Гавайях продолжает извергаться

По данным Геологической службы США, скорость лавы внутри кратера составляет 8–11 метров в секунду. Ниже по склону раскаленная масса движется гораздо медленнее, 21 метр, но уже в час Мауна-Лоа начал извергаться на Гавайях в конце ноября, передает телеканал «Известия». Ученые предупреждали о росте вулканической активности. Также ветер может разносить по округе газ и мелкий пепел.

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