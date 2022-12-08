Врач назвала главные причины неудачных попыток похудеть

Среди желающих похудеть распространены четыре основных заблуждения. Их перечислила врач-эндокринолог группы компаний ОМС Ольга Нечаева в беседе с «Известиями» в четверг, 8 декабря.

Она подчеркнула, что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи.

«Мы «спроектированы» под длительное движение, но современный образ жизни другой: мы работаем в офисе и почти не занимаемся физическим трудом, ездим на машинах, практически не используя для передвижения собственные ноги. А как только человек перестает получать задуманную природой физическую нагрузку, правильный механизм усвоения пищи и обмена веществ ломается», — объяснила эксперт.

По словам Нечаевой, иногда люди думают, что причина отсутствия результата в похудении заключается в гормональном дисбалансе. Они сдают кучу дорогостоящих анализов, которые зачастую показывают, что отклонения, если они есть, совсем незначительные и на вес влияют в самую последнюю очередь.

Еще одна частая ошибка желающих похудеть — изнурительные диеты, которые дают лишь краткосрочный результат, после чего вес возвращается, а иногда и в двойном-тройном размере. За время диеты организм испытывает стресс, и, как только человек возвращается к привычному питанию, он сразу начинает восстанавливать утраченные запасы.

Третья группа — люди, изнуряющие себя физическими нагрузками, но совершенно не следящие за питанием.

«Чаще всего они набирают вес тогда, когда происходят перерывы в тренировках или отказ от интенсивной физической активности. Дело в том, что физическая нагрузка без контроля питания не принесет нужного результата. Более того, организм человека, который регулярно подвергается интенсивным физическим нагрузкам, требует потребления определенного количества калорий. Он привыкает к определенной системе питания. Если нагрузка в прежнем объеме исчезает, питание, как правило, не корректируется. В результате происходит набор массы тела», — пояснила эндокринолог.

К следующей группе людей, которые безуспешно пытаются похудеть, относятся те, кто верят в чудо и достижение прогресса без должных усилий. Так, среди них распространены различные миостимуляторы, вибротренажеры и прочие приборы. Сами по себе такие устройства не принесут вреда, но и пользы от них не будет, подчеркнула Нечаева.

«Только сочетание нескольких факторов даст результат, а именно корректировка рациона питания в совокупности с физическими нагрузками. Золотое правило человека, желающего похудеть, — питаться рационально. Должны быть основные приемы пищи — это завтрак, обед и ужин. В любом случае свои приемы пищи надо хотя бы попытаться приблизить к основным», — рекомендовала врач.

Если на протяжении длительного времени не получается похудеть самостоятельно, имеет смысл обратиться с этой проблемой к врачу. Современные методики позволяют эффективно снизить лишний вес без ущерба для здоровья, резюмировала Нечаева.

28 ноября врач-генетик, член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала о генетическом тесте, который поможет избежать ошибок в похудении. Она пояснила, что генетика может делать человека предрасположенным к лишнему весу: например, из-за генетических вариаций может нарушиться чувство насыщения и аппетит станет неконтролируемым.