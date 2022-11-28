Врач рассказала о связи генетики и лишнего веса

Чтобы не тратить время и силы на поиск эффективной диеты в борьбе с избыточным весом, достаточно один раз сдать генетический тест. Об этом «Известиям» 28 ноября сообщила врач-генетик, член Экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.

Она отметила, что большинство ищет секрет похудения у людей, которые уже добились положительного результата. Такие люди обычно начинают экспериментировать с диетами и физической активностью, а в случае отсутствия результата и срывов винят себя в недостаточной силе воли.

«Проблема заключается в том, что каждый человек и заложенная в нем информация уникальны. Средства, которые помогли одному человеку, могут оказаться бесполезны для другого. Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от возможностей и особенностей своего организма, в том числе генетических», — пояснила Колесникова.

По ее словам, ученые по всему миру расшифровывают геном человека и обнаруживают генетические варианты, связанные с обменом веществ и пищевым поведением. Этот врожденный фактор может делать человека предрасположенным к лишнему весу.

Например, из-за генетических вариаций может нарушиться чувство насыщения и аппетит станет неконтролируемым. Известно, что ген MC4R регулирует работу рецептора, отвечающего за аппетит. В случае генетических вариаций активность этого рецептора снижается или теряется полностью. Другие гены кодируют специальные белки, которые участвуют в окислении жиров и регулируют расход энергии. Если в этих генах есть изменения, человек предрасположен к лишнему весу и ожирению.

«О влиянии генетики чаще всего задумываются люди, у которых ближайшие родственники также страдают от избыточного веса. Знание врожденных особенностей поможет любому человеку привести вес в норму. Сегодня по результатам ДНК-теста можно, например, понять, есть ли предрасположенность к нарушению энергетического обмена, к сахарному диабету и инсулинорезистентности, генетическая склонность к пищевой аллергии. Можно даже оценить, поможет ли избавиться от лишнего веса низкокалорийная или низкоуглеводная диета», — указала специалист.

Как уточнила Колесникова, в случае обнаружения генетических вариантов, которые влияют на риск лишнего веса и ожирения, врачи-генетики дают пациенту индивидуальные и максимально эффективные рекомендации, чтобы избавиться от проблемы. В результате сокращается время, которое многие люди тратят на поиск подходящего рациона питания или физической активности.

При этом если не решать проблему и в организме будут накапливаться жиры, человек может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем — развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, разрушением костей и суставов из-за избыточной массы тела, бесплодием и даже риском развития онкологии, добавила врач.

26 октября врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала о наиболее распространенных ошибках при похудении, которые могут нанести серьезный вред здоровью. По ее словам, частой ошибкой является отсутствие комплексного подхода к снижению веса.