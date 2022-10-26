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Диетолог Пигарева назвала самые распространенные ошибки при похудении

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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Врач-диетолог, заведующая отделением клинической диетологии больницы Виноградова, к.м.н. Юлия Пигарева рассказала «Газете.Ru» о наиболее распространенных ошибках при похудении, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

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По ее словам, наиболее часто встречающаяся ошибка при похудении — это отсутствие комплексного подхода к снижению веса.

В первую очередь необходимо понять, не связан ли набор веса с какими-либо нарушениями в организме. Поэтому начинать процесс похудения лучше с посещения врача и прохождения необходимой диагностики. Такой подход позволит выявить и скорректировать возможные нарушения, а также подобрать наиболее подходящий рацион питания.

Как рассказала Пигарева, вторая распространенная ошибка худеющих — это желание сбросить вес, как можно быстрее.

«Снижение веса должно быть разумным и постепенным. В первую неделю может уйти 2–3 кг, причем абсолютно безболезненно для организма. Это является физиологичным и правильным, так как в первую неделю снижения веса вместе с жировой тканью, как правило, уходит и жидкость. В дальнейшем при правильно подобранном рационе снижение веса происходит медленнее – по 3–4 кг в месяц, и это нормально», — объяснила диетолог.

Худеющие нередко допускают ошибки и при составлении диеты, продолжила Пигарева. По ее словам, в большинстве случаев рекомендуется принимать пищу четыре-пять раз с промежутками около трех часов, то есть рацион должен состоять из трех основных приемов пищи и 1−2 правильных перекусов. Кроме того, важно завтракать в первый час после пробуждения, а ужинать за 2–3 часа до сна.

«Основной прием пищи должен начинаться с клетчатки. Это может быть, например, овощной салат. Затем белок: яйца, рыба, птица, кисломолочные продукты. Потом добавляем сложные углеводы: хлеб цельнозерновой, крупы. На ужин только овощи и белок», — советует врач.

При этом она отметила, что дробное питание с перекусами обычно рекомендуется девушкам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Трехразовое питание может подходить здоровым женщинам или женщинам с инсулинорезистентностью, но только в том случае, если промежутки между приемами пищи более 3–4 часов не являются стрессом и не будут доставлять дискомфорт.

В заключение Пигарева подчеркнула, что одного единственно правильного решения для всех не существует. Нужно учитывать индивидуальные особенности организма в каждом случае. Однако она однозначно рекомендовала избегать семиразового режима питания с промежутками между приемами пищи менее двух часов.

«В этом случае мы провоцируем постоянную выработку поджелудочной железой инсулина, что в дальнейшем может привести к инсулинорезистентности и сахарному диабету», — предупредила специалист.

Ранее врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, что некоторые диеты опасны для здоровья. Среди них — кетодиета, сыроедение, диета «Двойка», питьевая и щелочная диеты, которые могут нести серьезные риски для здоровья. Врач отметила, что эти диеты создавались для людей с ограничениями рациона питания по медицинским показаниям и применение их для снижения веса без консультации врача не принесет пользы здоровью.

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