Морская свежесть: откуда берется рыба в прибрежных ресторанах

Поглощение блюд из свежей рыбы и морепродуктов — неотъемлемая и самая приятная часть путешествий к морю. Например, на набережных греческого острова Сими каждый второй дом — рыбный ресторан. Откуда берется рыба, которая попадает на столы прибрежных заведений — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Михаил Геллер
В португальской деревне Балеал ресторанов всего четыре, но все — рыбные
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Фото: Михаил Геллер
Все рыбные рестораны, как и этот в сицилийском городе Чефалу, находятся преимущественно на морском берегу
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Фото: Михаил Геллер
Рыбаки, живущие в городе Агиос-Николаос на Крите, ежедневно вылавливают в прибрежных водах сотни килограммов рыбы. Под каждым зонтиком на набережной располагается рыбный ресторан
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Фото: Михаил Геллер
Для ловли рыбы в промышленных масштабах используют сети, которые часто приходится чинить. Этот рыбак с итальянского острова Стромболи занимается починкой самостоятельно
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Фото: Михаил Геллер
В море жители Балеал выходят чаще всего на рассвете
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Фото: Михаил Геллер
Иногда погода портится настолько, что сложно даже преодолеть линию прибоя
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Фото: Михаил Геллер
Вторая бригада рыбаков готовится выйти в море, а пока наблюдают за сражением товарищей со стихией
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Фото: Михаил Геллер
После возвращения на берег рыбу извлекают из сетей
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Фото: Михаил Геллер
Затем укладывают в ящики и отправляют на рыбные рынки и в магазины
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Фото: Михаил Геллер
В Марселе улов выгружают прямо на набережной Старого порта, за этим процессом очень любят наблюдать туристы
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Фото: Михаил Геллер
Здесь же рыбу разделывают и сразу продают
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Фото: Михаил Геллер
Для обеспечения рыбой больших туристических регионов используют целый рыболовецкий флот, как в городке Кьоджа в южной части Венецианской лагуны
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Фото: Михаил Геллер
Среди рыбаков очень много представителей семейных династий — начав работать в юности, люди ловят рыбу до глубокой старости. Этому рыбаку из итальянской Кьоджи 90 лет
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Фото: Михаил Геллер
Это его ровесник из сицилийской Катании. Пока были силы, он ловил рыбу, теперь продает ее на рынке
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Фото: Михаил Геллер
Стать рыботорговцем не так-то просто. Для того, чтобы получить место на рынке, надо сначала много лет трудиться рыбаком
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Фото: Михаил Геллер
На рыбных рынках Катании есть все — свежее и самого высшего качества
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Фото: Михаил Геллер
На рынке Венеции можно купить что угодно — хоть рыбу-меч, хоть акулу, хоть рыбу Святого Петра
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Фото: Михаил Геллер
В Палермо небольшие рыбные рынки располагаются прямо на улицах. Тут отовариваются не только владельцы ресторанов, но и жители окрестных домов
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Фото: Михаил Геллер
Работа торговца не намного легче, чем труд рыбака
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Фото: Михаил Геллер
Именно на рыбные рынки приходят представители ресторанов для закупки продуктов на день. Цены здесь довольно высокие, свежая рыба дороже мяса
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Фото: Михаил Геллер
К часу дня весь улов распродан, следующую партию привезут только завтра в шесть утра
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Фото: Михаил Геллер
В небольшом уличном ресторане Стамбула все очень просто, но безумно вкусно
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Фото: Михаил Геллер
Хозяин известного венецианского ресторана Vasile Postolache готовит к подаче популярное здесь рыбное блюдо
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Фото: Михаил Геллер
Во многих ресторанах на рыбу, которая указана в меню, можно сначала полюбоваться через аквариумное стекло
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