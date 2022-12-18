Морская свежесть: откуда берется рыба в прибрежных ресторанах

Поглощение блюд из свежей рыбы и морепродуктов — неотъемлемая и самая приятная часть путешествий к морю. Например, на набережных греческого острова Сими каждый второй дом — рыбный ресторан. Откуда берется рыба, которая попадает на столы прибрежных заведений — в фотогалерее «Известий»