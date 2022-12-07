Заболеваемость ОРВИ выросла в Пскове на 28,8% за неделю
За минувшую неделю в Пскове зарегистрировано 4030 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемический порог превышен на 102,2%.
По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость выросла на 28,8%. Выросло и число пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. На территории Псковской области госпитализированы 79 человек.
Среди детей до двух лет эпидемический порог превышен на 93,3%, среди детей 7–14 лет — на 144,7%. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Резкий рост заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе зарегистрировали в Саратовской области. К медикам обратилось свыше 27,3 тыс. человек. 35 школ закрыты на карантин.