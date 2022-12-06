Заболеваемость ОРВИ выросла на 34% за неделю в Саратовской области
Резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) зарегистрирован в Саратовской области. На карантин закрыты 35 школ и 11 детских садов.
По данным Роспотребнадзора, к медикам обратились свыше 27,3 тыс. человек. Это на 34% больше, чем неделей ранее, пишет ИА «Взгляд-инфо». Всего выявлено 96 случаев гриппа.
За последние сутки на карантин закрылись еще 10 саратовских школ и почти 500 классов. По данным министерства образования, учебный процесс приостановлен в учреждениях Алгайского, Аткарского, Вольского, Воскресенского, Екатериновского, Новобурасского, Ртищевского и Энгельсского районов.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области за неделю выявлено больше 25,5 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 11,6%.