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Авто
В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил за увеличение штрафа для водителя в случае управления автомобилем без полиса обязательной автогражданки (ОСАГО). Об этом рассказал 7 декабря заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, сообщило агентство «Прайм».

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Представитель страхового сообщества напомнил, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО в течение 18 лет составляет 800 рублей. По мнению Сергея Ефремова, сумма штрафных санкций должна быть сопоставима со стоимостью обязательного полиса ОСАГО.

«Поэтому штраф должен быть максимальным — до 5 тыс. рублей. Для тех людей, которые не страхуют свою ответственность, не покупают полис ОСАГО, не исполняют свою обязанность, это должно стоить дорого», — подчеркнул Ефремов.

В РСА напомнили, что, согласно Правилам дорожного движения, водитель не имеет права ездить по дорогам общего пользования без страховки, поскольку при ДТП с виновником без ОСАГО пострадавшая сторона получит компенсацию только через суд.

Специалист также напомнил, что РСА совместно с ГИБДД вносит вклад в сокращение числа незастрахованных участников дорожного движения, подготавливая для Госавтоинспекции блок-схемы для проверки наличия ОСАГО по камерам систем фотовидеофиксаций. По данным РСА, в России количество незастрахованных водителей составляет 10–15%.

6 декабря депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО в шесть раз, так как многих водителей он не пугает в силу стоимости в 800 рублей. Авторы инициативы посчитали, что сегодня многим водителям проще оплатить штраф, чем покупать полис, который стоит почти в 10 раз дороже нынешнего штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Депутаты подчеркнули, что повышение штрафного тарифа позволит обезопасить добросовестных водителей.

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