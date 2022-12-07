В России стали чаще подключать автомобили к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Ввозя в Россию автомобили по параллельному импорту, жители РФ стали активно подключать их к системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом 7 декабря сообщило агентство «РИА Новости».

По сравнению с октябрем и ноябрем текущего года динамика подключений выросла почти в 7 раз, до 200 машин в сутки, сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС» (оператор «ЭРА ГЛОНАСС»).

«В первые дни декабря зафиксирован рост показателя: в среднем ежедневно 200 машин проходит идентификацию в системе. Опрос импортеров и дилеров показал, что в январе-феврале 2023 года ожидается увеличение установки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на ввозимые машины в рамках параллельного импорта до 5 тыс. в месяц», — рассказали в компании «ГЛОНАСС».

Специалисты компании также отметили, что столь большой объем установки кнопок SOS в машины зафиксирован с 1 октября 2022 года, когда юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, ввозя на территорию РФ автомобили, были обязаны оснастить их устройствами вызова экстренных оперативных служб.

На начало декабря текущего года в системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировалось более 9,1 млн автомобилей.

9 августа Волжский автозавод сообщил, что возобновил продажи автомобилей Lada, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Этим устройством комплектуются все модели семейств Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года. В машинах Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает механической системой активации. В случае ДТП вызов диспетчерской службы осуществляется нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. В компании подчеркнули, что вызов происходит по каналам сотовой связи даже в случае отключения основного электропитания.