Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Экономика
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Политика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

В России стали чаще подключать автомобили к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ввозя в Россию автомобили по параллельному импорту, жители РФ стали активно подключать их к системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом 7 декабря сообщило агентство «РИА Новости».

Рынок «подмерз»: продажи автомобилей в ноябре упали почти на 62%
Самыми популярными стали российские и китайские модели

По сравнению с октябрем и ноябрем текущего года динамика подключений выросла почти в 7 раз, до 200 машин в сутки, сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС» (оператор «ЭРА ГЛОНАСС»).

«В первые дни декабря зафиксирован рост показателя: в среднем ежедневно 200 машин проходит идентификацию в системе. Опрос импортеров и дилеров показал, что в январе-феврале 2023 года ожидается увеличение установки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на ввозимые машины в рамках параллельного импорта до 5 тыс. в месяц», — рассказали в компании «ГЛОНАСС».

Специалисты компании также отметили, что столь большой объем установки кнопок SOS в машины зафиксирован с 1 октября 2022 года, когда юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, ввозя на территорию РФ автомобили, были обязаны оснастить их устройствами вызова экстренных оперативных служб.

На начало декабря текущего года в системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировалось более 9,1 млн автомобилей.

9 августа Волжский автозавод сообщил, что возобновил продажи автомобилей Lada, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Этим устройством комплектуются все модели семейств Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года. В машинах Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает механической системой активации. В случае ДТП вызов диспетчерской службы осуществляется нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. В компании подчеркнули, что вызов происходит по каналам сотовой связи даже в случае отключения основного электропитания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022