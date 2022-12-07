Более 20 л самодельного алкоголя изъяли в одном из баров Саратова

В Саратове в минувшие выходные полицейские установили 16 фактов нарушений в городских точках общепита. Изъято порядка 50 л алкогольных напитков.

Так, в одном заведении правоохранители обнаружили цех по разливу горячительных напитков. Там же были необходимые замороженные и свежие заготовки, открытые канистры, спиртометр и весы.

Из бара изъяли 23 л спиртосодержащей продукции. На должностное лицо составили административный протокол. ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что цех нашли в баре «Маяковский» на проспекте Столыпина.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Якутске предпринимателя ждет суд за незаконный оборот более 9 т фальсифицированного алкоголя и 4 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость продукции составила 4,4 млн рублей.