Более 9 т поддельного алкоголя и сигарет нашли на базе в Якутске

Предпринимателя из Якутска будут судить за незаконный оборот более 9 т фальсифицированного алкоголя и 4 тыс. пачек сигарет. Расследование уголовного дела завершено.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, на скамье подсудимых окажется 43-летний бизнесмен, ранее судимый, которого обвиняют в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции общей стоимостью 4,4 млн рублей.

Товар он хранил на складе, который арендовал на территории продовольственной базы в Якутске. Оттуда полиция изъяла более 15,5 тыс. бутылок поддельной водки и коньяка и около 4 тыс. пачек контрафактных сигарет известных марок. Такую же продукцию сняли с продажи в четырех торговых точках.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА SakhaNews.

В начале ноября сообщалось о том, что Минпромторг и Минфин планируют смягчить условия лицензирования торговли алкоголя для сельских магазинов. Стоимость лицензии могут снизить с 65 тыс. до 6,5 тыс. руб. в год, а также разрешить получать ее индивидуальным предпринимателям и снять ограничение по площади торговой точки.