Третий сезон сериала «Королевство» Ларса фон Триера выйдет в России

После мировой премьеры на Венецианском кинофестивале в России выходит третий сезон сериала Ларса фон Триера «Королевство». Датский режиссер вернулся к проекту спустя 25 лет.

Фон Триер рассчитывает на подготовленного зрителя, как минимум посмотревшего и все три сезона сериала «Твин Пикс». Новый сезон «Королевства» насыщен «пасхалками». При этом они достаточно необязательны, и если кто-то что-то не видел, то он всё равно всё поймет.

Третий сезон сериала посвящен тому, как прямо на Рождество в Королевство, то есть в больницу, готовится визит сатаны. Главной героиней становится некая Карен, пожилая женщина, страдающая лунатизмом. В прологе она заканчивает просмотр сериала «Королевство» на DVD, а потом ее начинают одолевать видения. После этого женщина отправляется в госпиталь искать инфернального Младшего Брата, самое странное существо из первых двух эпизодов. Карен, пользуясь своими экстрасенсорными способностями, проникнет к самому сердцу Королевства.

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Венец сезона: чем Ларс фон Триер закончил свое «Королевство»