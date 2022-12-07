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Астрахан рассказал о покинувших «Школу современной пьесы» артистах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Режиссер Дмитрий Астрахан летом этого года сменил на посту художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» народного артиста России Иосифа Райхельгауза. В интервью «Известиям» Астрахан рассказал, какие изменения произошли в труппе.

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Астрахан рассказал, что еще до того, как он занял пост художественного руководителя, актер и режиссер Александр Цой по собственному желанию покинул театр. По его словам, тот решил заняться съемками кино.

Труппа была готова принять новые правила игры. Однако артисты всё равно переживали, добавил худрук.

«Это естественно. Люди привыкли жить одним порядком, а жизнь поменялась, пришел новый человек. Те, кто со мной работал, думаю, не переживают. Иосиф Леонидович интересовался: «Будете ли вы использовать артистов?» Для него это было очень важно», — поделился Астрахан.

Худрук не планирует увольнения, но и не исключает, что на некоторые проекты будет приглашать артистов из других театров.

«Нечего бояться. Я сказал, что буду стараться дать возможность работать всем. Дальше, как сложится. Мы выбираем репертуар, чтобы занять и молодежь, и старшее поколение, максимально дать возможность играть», — подчеркнул Астрахан.

Ближайшая премьера в ШСП состоится 3 февраля — спектакль «Женское счастье». Это работа, которая была начата до назначения Астрахана. Выпускает спектакль Мария Федосова, ученица Иосифа Райхельгауза. Постановка по пьесе Михаила Барщевского и Екатерины Кретовой.

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