Аэропорт Ульяновска изменит расписание полетов

Ульяновский аэропорт изменит расписание полетов. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет ulpravda.ru.

Так, с 22 декабря по 7 января будет увеличено с трех до пяти количество рейсов в Санкт-Петербург. В эти же даты увеличится число полетов в Екатеринбург.

15 ноября в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.