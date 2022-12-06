Рыбак провалился под лед в Брянской области

В Брянской области рыбак провалился под лед и едва не погиб. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 1 декабря в Дубровском районе. Мужчина вышел на тонкий лед, который провалился под ним. На пострадавшем был спасательный жилет. Очевидцы произошедшего помогли мужчине выбраться из воды.

Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.