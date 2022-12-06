Заболеваемость свиным гриппом выросла в Челябинской области

За последний месяц в Челябинской области зарегистрировали 20 случаев свиного гриппа. Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) превышен на 70,2%.

По словам замначальника регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лучининой, семь случаев гриппа А (H1N1) лабораторно подтверждены за последнюю неделю. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

За минувшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе составил 130,6 случаев на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 27,6%. Среди взрослых заболеваемость выросла на 23,1%, среди детей школьного возраста — на 25%.

Резкий рост заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе зарегистрирован в Саратовской области. На карантин закрыли 35 школ и 11 детских садов.