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Штраф за отсутствие ОСАГО предложили увеличить в шесть раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО в шесть раз, так как многих водителей он не пугает в силу стоимости в 800 рублей. Об этом 6 декабря сообщил портал Motor.

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Авторы инициативы считают, что сегодня многим водителям проще оплатить штраф, чем покупать полис, который стоит почти в 10 раз дороже нынешнего штрафа за отсутствие полиса ОСАГО.

Депутаты подчеркнули, что повышение штрафного тарифа позволит обезопасить добросовестных водителей. По данным ГИБДД, в 2021 году количество автовладельцев, не оформивших ОСАГО, увеличилось в 39 регионах РФ. Только в Московской области за первые три месяца 2021 года инспекторы выявили 26,8 тыс. таких нарушителей. В столице без полиса обязательного страхования за тот же период остановили 18 тыс. водителей.

Портал отметил, что в Госдуме инициативу петербургских парламентариев не поддержали. Заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что перед повышением штрафов надо вначале решить вопрос со страховыми компаниями, которые существенно завышают тарифы страховки. В конце ноября 2022 года в России было отмечено большое число расторжений договоров ОСАГО по инициативе страховщиков. При этом стоимость полиса автогражданки компании клиентам не возвращали.

24 ноября пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что в III квартале 2022 года 30,4% автовладельцев получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составила 54%. В абсолютном выражении их количество составило 4,1 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество безаварийных водителей в РФ выросло, а число тех, кто побывал в авариях, снизилось. По данным РСА, скидку за безаварийное вождение в РФ имеют 96,4% автовладельцев.

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