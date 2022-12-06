Пять случаев гриппа зарегистрировали в Удмуртии

За минувшую неделю в Удмуртии зарегистрировано около 14,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Основная заболеваемость приходится на детей.

По данным Роспотребнадзора, к медикам обратилось свыше 10 тыс. детей до 14 лет. Об этом сообщает Udm-info.ru. Больше 1,8 тыс. заболевших — малыши в возрасте до двух лет.

С начала сезона подтверждено пять случаев гриппа. Специалисты ожидают основной рост заболеваемости гриппом в конце декабря.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области на минувшей неделе рост заболеваемости составил 34%. К медикам обратилось больше 27,3 тыс. человек.