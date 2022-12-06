Олимпийская чемпионка Брусникина возглавила Федерацию синхронного плавания РФ

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина 6 декабря избрана на пост главы организации.

Известно, что Брусникину избрали главой федерации на безальтернативной основе. Изначально на пост претендовала главный тренер сборной России Татьяна Покровская, однако позже 72-летний специалист заявила, что взяла самоотвод и не стала участвовать в выборах, пишет «Спорт-Экспресс».

44-летняя спортсменка также является четырехкратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. На посту главы организации Брусникина сменила Алексея Власенко, который возглавлял федерацию с ноября 2015 года.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что новым спортивным директором московского ФК «Спартак» стал британец Пол Эшуорт. Ранее 52-летний Эшуорт успешно работал в латвийском «Вентспилсе», казахстанской «Астане», «Ростове», а также был скаутом в британском «Брайтоне».