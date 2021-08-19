«Многие девочки, если не все, могут закончить карьеру»

Успех российского синхронного плавания на летних Олимпийских играх в Токио был ожидаем, так как наши спортсменки в обеих дисциплинах (дуэты и группы) неизменно выигрывают золото уже больше 20 лет. Параллельно прервалась аналогичная эпоха доминирования в художественной гимнастике, где в индивидуальном многоборье Дина Аверина оказалась второй, а на следующий день наши девушки довольствовались лишь серебром и в групповых упражнениях.

А вот синхронистки не подвели. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото в дуэте, а затем наша восьмерка, в составе которой помимо Ромашиной и Колесниченко выступали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Мария Шурочкина, справилась с задачей в группе.

С 1998 года главным тренером сборной России работает Татьяна Покровская, при которой и началась эта бесконечная серия побед на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. После возвращения из Токио Татьяна Николаевна дала интервью «Известиям», в котором рассказала об атмосфере в столице Японии и отдала должное Дине Авериной с ее тренером, отказавшись комментировать судейство их соревнований.

— Эта Олимпиада из-за всех антиковидных ограничений была особенно сложной?

— Вы знаете, не могу говорить за других, но по поводу нас скажу следующее: в синхронном плавании обстановка была нормальная. Все общались друг с другом, болели друг за друга. Нас хвалили, нами восхищались. И были рады, что Россия снова здесь, на Играх. Поэтому в бассейне для синхронного плавания было всё хорошо.

— Морально и физически тяжело было готовиться к Олимпиаде не в обычный четырехлетний цикл, а когда он внезапно удлинился на год из-за ковида?

— Ну, ребят, на то мы и спортсмены, чтобы преодолевать какие-либо трудности. Что тут делать? Весь мир был в такой ситуации. Все в одинаковых условиях. Поэтому нет смысла говорить о том, какие трудности мы преодолевали из-за переноса Олимпиады. Были они или не были — неважно. Наша задача — работать на максимуме и побеждать. Мы это в Токио снова сделали, поэтому нет смысла вспоминать о всех проблемах. В эти полтора года, что длится пандемия, нам, особенно девчонкам, было тяжело, но мы справились.

— Вы следили за тем, что творилось в Токио вокруг художественной гимнастики? Есть мнение по поводу судейства?

— Нет, мы в это время выступали. И я не знала, что там происходило с нашими девочками из художественной гимнастики. Так что на этот вопрос не могу вам ответить.

— Вы начинали свою карьеру в художественной гимнастике. Следите за ней сейчас?

— Я, естественно, переживаю за девчонок и их тренеров. Следить постоянно не могу, поскольку сама в синхронном плавании десятилетиями работаю почти без отдыха. Но болею за наших. К той же Дине Авериной и ее сестре Арине отношусь с большой симпатией. И к их тренеру Вере Шаталиной. Она прекрасный специалист, очень много знающий и трудолюбивый. Ее работа с Авериными это доказывает. И сами девочки отдаются спорту, очень работящие спортсменки. Уверена, у них еще большое будущее впереди и они себя еще покажут.

— Насколько обновится ваша команда к Олимпиаде-2024 в Париже?

— Пока рано об этом говорить, мы только недавно из Токио вернулись. Но многие девочки, если не все, могут закончить карьеру. Они и так остались на год из-за этого переноса Олимпиады. Многие из них уже выиграли не одно золото, а на их место постепенно рвутся молодые синхронистки. Прошедший олимпийский цикл с его карантинами, пандемией и переносами был очень сложным для всех нас. Не каждый такое выдержит. Поэтому многие захотят уйти, тем более свои победы они уже одержали, и не раз. Молодежи тоже надо выходить на первые роли. Многие девчонки еще год назад были в юниорской сборной, но сейчас вышли из этого возраста, а во взрослую команду не попали, так как более старшие готовились к Олимпиаде. И молодым тоже непросто.