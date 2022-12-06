Школьникам назвали главные ошибки при написании итогового сочинения

Итоговое сочинение для учащихся 11-х классов пройдет в России в среду, 7 декабря. Положительный результат испытания необходим для допуска к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). О главных ошибках при сдаче экзамена рассказала «Известиям» старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова.

Она уточнила, что сочинение будет оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Основными целями экзамена являются проверка общих речевых компетенций школьника и определение его умения рассуждать на избранную тему и аргументировать свою позицию.

«Одна из самых распространенных ошибок при написании сочинения — несоответствие темы и аргументов. Это главные «грабли» для учеников, которые хотят использовать универсальный банк аргументов на все случаи жизни. Такие списки есть в интернете, и именно из-за этого возникает эта ошибка. Недостаточно просто знать сюжет какого-то произведения и приводить общие доводы. Важно показать соответствие произведения выбранной теме, ответив на простой вопрос: «Как помогает раскрыть тему эта книга?» — пояснила специалист.

Еще одна частая ошибка, из-за которой можно получить «незачет», — подмена анализа пересказом. Школьникам стоит помнить, что пересказ — это последовательность событий (кто где родился, женился), а анализ — поиск причинно-следственных связей и выявление мотивов в произведении (Почему важно, что он там родился? Почему он женился именно на ней?).

К обязательным условиям для сдачи экзамена также относится логичное и последовательное изложение, подчеркнула Безрукова.

«Тезисы, которые ученик приводит в сочинении, должны соответствовать аргументам и выводам. Очень важно следить за ходом мысли, читать свое сочинение не только от первого до последнего предложения, но и видеть логические связи. Если автор сочинения задает в тексте вопрос, он должен дать на него ответ. Также не стоит в заключение вводить новую мысль, о которой прежде не говорилось, — это может трактоваться как логическое нарушение», — предупредила эксперт.

Выпускникам предстоит написать развернутое и аргументированное сочинение по одной из предложенных тем за 3 часа 55 минут. Объем сочинения не должен быть меньше 250 слов, иначе работу вообще не станут рассматривать, добавила Безрукова.

28 ноября в MAXIMUM Education сообщили, что большинство школьников боятся писать итоговое сочинение по новым правилам. Так, 51% опрошенных учеников сообщили, что готовиться к сочинению стало труднее, а 70% признались, что нервничают и испытывают стресс перед экзаменом.

Наиболее всего (30%) школьников пугает неизвестность, так как комплект тем сочинения теперь будет формироваться из закрытого банка Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Также 26% учеников отмечают, что им тяжело подбирать аргументы из литературы или кинематографа, 18% опрошенных переживают из-за большой ответственности, так как итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ.