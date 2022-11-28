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Школьники рассказали о страхе перед итоговым сочинением из-за нововведений

Опрос: 70% школьников боятся писать итоговое сочинение по новым правилам
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Большинство школьников боятся писать итоговое сочинение по новым правилам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компании MAXIMUM Education.

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Так, 51% учеников сообщили, что готовиться к сочинению стало труднее, а 70% признались, что нервничают и испытывают стресс перед экзаменом.

Наиболее всего (30%) школьников пугает неизвестность, так как комплект тем сочинения теперь будет формироваться из закрытого банка Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Также 26% учеников отмечают, что им тяжело подбирать аргументы из литературы или кинематографа, 18% опрошенных переживают из-за большой ответственности, так как итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ.

Кроме того, 87% опрошенных среди родителей оказались недовольны качеством школьного образования. Так, 23% опрошенных родителей считают, что в школах преподают по устаревшим методикам, 20% недовольны учебными материалами и пособиями. Помимо этого, родители хотели бы, чтобы в школе была более дружелюбная атмосфера и присутствовали инновационные методы обучения.

Также родителей спросили, каких предметов не хватает в школах, по их мнению. 26% отметили, что хотели бы видеть в школьной программе профориентацию, 19% заявили о необходимости преподавать детям логику, 16% опрошенных высказались за цифровую грамотность и программирование. Также родители отмечали в качестве нужных предметов психологию, ораторское искусство и половое воспитание.

Начиная с этого года на сайте ФИПИ больше не будут публиковаться новые направления по итоговому сочинению. Вместо них будут использоваться темы прошлых лет из закрытого банка, которые станут известны ученикам за 15 минут до экзамена.

15 ноября стало известно, что для учеников приграничных районов могут перенести даты написания итогового сочинения. Дети из вынужденно переселенных семей будут писать сочинение в школах, куда были зачислены после переезда.

Для старшеклассников всей страны итоговое сочинение в этом году будет проводиться 7 декабря.

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