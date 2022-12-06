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В России запустили новую соцсеть Looky

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России появилась новая социальная сеть Looky, которая может заменить Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом рассказал на ее презентации 6 декабря руководитель проекта Looky Егор Яковлев.

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По его словам, в новую соцсеть можно перенести все данные Instagram в один клик — имя, контент, контакты. В Looky добавят и новые функции. Например, появится возможность из постов переходить по прямым ссылкам.

Инвесторы соцсети — несколько российских граждан, имена которых не раскрываются.

Эксперты не верят в успех Looky. По словам руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, у Looky «ноль шансов» заменить Instagram. Из всех проектов, стартовавших весной, жизнеспособен только freegram за счет активной работы с аудиторией, сказал он.

В то же время директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков выразил мнение, что приложение «всё еще выглядит сырым».

«Например, при добавлении аватара оно закрывается. Разработчики уверяют, что проблема решена была, но нет. Ее подтверждают и другие юзеры. Это всего лишь показатель готовности продукта», — рассказал он «Известиям».

При этом он считает, что попытка создания такого приложения интересная. Он отметил, что рынок ищет аналоги Instagram.

29 марта сообщалось, что разработанная бывшим сотрудником «Яндекса» социальная сеть Now станет аналогом заблокированного в стране Instagram. Тогда отмечалось, что площадка проходит бета-тестирование.

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