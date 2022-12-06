Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности РФ

Президент России Владимир Путин 6 декабря провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции.

«Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности государства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В совещании приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в позиции Евросоюза по предоставлению России гарантий безопасности нет сдвигов.

В июне президент РФ назвал экстраординарной ситуацией события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса.