Видео. В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре 2022 года

Видео. В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре 2022 года

2022-12-06 11:54:17

2022-12-06 11:54:17

2022-12-06 11:54:17

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