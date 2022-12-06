Водителя грузовика осудили за ДТП с четырьмя погибшими в Удмуртии
Водителя грузовика признали виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре человека на трассе в Удмуртии. Мужчину приговорили к лишению свободы на 2,5 года.
Авария произошла 4 июля на автодороге Воткинск — Чайковский в Воткинском районе. 43-летний водитель грузовика «ГАЗ» при выезде с второстепенной дороги оказался на встречной полосе и допустил столкновение с машиной Mitsubishi, которой управляла 36-летняя женщина. Водитель и трое пассажиров иномарки погибли. Восьмилетний ребенок и водитель грузовика получили травмы.
По данным медиков, ребенок получил тяжкий вред здоровью, пишет ИА «Сусанин».
Суд приговорил водителя грузовика к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчину лишили права вести деятельность, которая связана с управлением транспортом. Подсудимого обязали выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение.
В Орловской области 4 декабря автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Renault. Травмы получили четыре человека.