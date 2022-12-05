Четыре человека пострадали в ДТП под Орлом

Четыре человека получили травмы в результате автомобильной аварии в Орловской области. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 4 декабря, в 19:10 на автодороге Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские дворы. В районе 12-го км трассы автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault.

В результате пострадали водитель и пассажир Lada — ребенок 2015-го года рождения, и двое пассажиров Renault.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на трассе Южно-Сахалинск — Холмск. От удара легковушку разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии, пассажиры автобуса не пострадали.