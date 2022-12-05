На Сахалине легковушку разорвало на части от столкновения с автобусом

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на 20-м км автодороги А-392 Южно-Сахалинс — Холмск. Об этом сообщил в понедельник, 5 декабря, Telegram-канал правительства Сахалинской области.

Водитель иномарки не справился с управлением во время обгона и столкнулся с двумя автомобилями, которые двигались впереди него, после чего автомобиль занесло и на полосе встречного движения он столкнулся с автобусом, сообщает Telegram-канал Sakh.com со ссылкой на областную ГИБДД.

Автомобиль буквально разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров.

В региональном правительстве сообщили, что в автобусе находилось более 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии.

Ранее, 29 ноября, из-за осадков в виде дождя со снегом 27 машин получили повреждения в авариях на Сахалине. Погибших и пострадавших в результате происшествий не было.