Власти Биробиджана не будут закупать новые украшения для города
В Биробиджане идет подготовка города к Новому году. Самой главной площадкой станет площадь Ленина. Там идет обустройство новогоднего городка.
Мэр города Максим Семенов сообщил, что в этом году работы по благоустройству начались раньше. Дополнительно никаких украшений решили не закупать, а работать с тем, что уже приобретено и служило украшением в прошлые годы, отметил градоначальник.
Так, на площади Ленина уже установили и украсили ель, на территории развесили иллюминацию. Начался монтаж детских елок, в ближайшее время начнут завозить ледяные блоки, а затем вырезать из них фигуры.
Елки также появятся в городском парке культуры и отдыха, в микрорайоне Биробиджан-2. Центральные улицы также украсят иллюминацией. Торговые предприятия и организации оформляют фасады зданий, пишет ИА EAOMedia.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что к Новому году и Рождеству в Москве решили установить более 4 тыс. световых конструкций. Для праздничного оформления города будут использоваться элементы, которые уже служили его украшением на прошлогодних праздниках.