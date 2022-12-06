Более 20 классов закрыли на карантин в Хабаровском крае
В Хабаровском крае заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический уровень на 47%. В региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию с заболеваемостью оценивают как сложную. Ее рост по сравнению с предыдущей неделей составил 20%.
Эпидемический порог превышен в 12 районах края. На карантин закрыли 24 класса в 15 общеобразовательных учреждениях, а также 18 групп в 15 детских садах.
Лабораторные исследования показали, что среди населения циркулируют такие вирусы, как грипп А, SARS CoV-2, парагрипп и риновирусы.
Во время кампании по вакцинации против гриппа прививки сделали 44% населения. В рамках кампании планируется привить порядка 616 тыс. человек, пишет ИА AmurMedia.
6 декабря сообщалось, что центр им. Н.Ф. Гамалеи разработал новую вакцину, которая будет защищать привившихся от разных штаммов гриппа в течение 3–4 лет, в том числе от свиного (H1N1) и, вероятно, птичьего (H5N1) гриппа.