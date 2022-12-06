Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы открыли на два дня раньше
Движение на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена открыли на два дня раньше запланированного срока. Участок оранжевой ветки между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закрывали для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщает телеканал «Известия». В связи с окончанием строительных работ ЦОДД постепенно снимает ограничения на дорогах для водителей.
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