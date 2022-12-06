В «Ростехе» разработали жаростойкое покрытие для газотурбинных установок

В «Ростехе» создали новое жаростойкое покрытие. Состав применяют для деталей газотурбинных установок, сообщает телеканал «Известия». Сочетание включает четыре слоя различных металлов. В основе покрытия никель и диоксид циркония. Компоненты повышают стойкость к температуре и давлению. Теплозащитные свойства покрытия возрастают на 50%. Состав повысит эффективность и время работы двигателей.

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