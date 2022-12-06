В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Пожарные ликвидировали возгорание на маслозаводе ООО «Мамруко» в ауле Егерухай Кошехабльского района Республики Адыгея. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
«В 06:43 объявлена полная ликвидация пожара», ― отметили в ведомстве.
Уточняется, что пострадавших нет.
Пожар произошел накануне в сушильной камере на площади в 270 кв. м. Около 23:00 спасатели сообщили о локализации пожара. О пострадавших не сообщалось.
В ликвидации огня участвовали 33 человека и 11 единиц техники.
Точные причины возгорания неизвестны. Прокурор Адыгеи поручил прокуратуре Кошехабльского района проследить за ходом проверки по факту инцидента.