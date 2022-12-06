Пожар произошел в строящемся ЖК под Санкт-Петербургом

Пожар произошел в коммерческом помещении строящегося ЖК «Геометрия» на проспекте Строителей в городе Кудрово в Ленинградской области. Об инциденте 6 декабря сообщил источник «Известий».

Отмечается, что возгорание началось на первом этаже здания в помещении, где хранились стройматериалы.

В результате возгорания в доме обвалилась стена. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, ликвидировавшие пожар.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 5 декабря, мужчина пострадал из-за пожара площадью 25 кв. м в квартире в Липецке. Из-за возгорания 15 жильцов десятиэтажного жилого дома были эвакуированы. Пожарные спасли еще восемь человек.