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Один человек пострадал при пожаре в Липецке

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Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Липецке. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет GOROD48 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ночью на улице Белана в одной из квартир дома № 14.

«В пожаре пострадал 43-летний мужчина. Из десятиэтажного дома эвакуированы 15 человек и восемь спасены», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 25 кв м. В квартире оказалась повреждена отделка и вещи.

В ночь на 3 декабря пожар произошел в частном доме в Оренбурге. В здании обнаружили тела двух взрослых и двух детей. Причины возгорания устанавливаются.

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