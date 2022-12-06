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Актриса Наталья Белохвостикова рассказала о неснятой картине Владимира Наумова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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6 декабря исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста России, кинорежиссера Владимира Наумова. Накануне юбилейной даты его вдова и муза Наталья Белохвостикова рассказала «Известиям» о том, почему не был доснят последний фильм Наумова «Сказка о царе Салтане».

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«Очень мало выделили денег, сумма была просто смешная. Но сняли множество замечательных сцен. Юрий Стоянов очень смешно играл Салтана, а я играла сватью бабу Бабариху, радовалась, как ребенок. Бабариха старой не была, у нее даже намечался роман с Салтаном. Пушкин у нас был. Но мы не видели его лица», — рассказала народная артистка о неосуществленном замысле.

По ее словам, Владимир Наумов мечтал, чтобы возродился наконец русский язык, чтобы в школах на первом уроке в первом классе читали Пушкина.

«Он хотел снять все сказки Пушкина. Но не так, чтобы от слова до слова, тогда это короткий метр. Всё должно быть наполнено философией, другими стихами Пушкина и самим Пушкиным, он тоже мыслился как персонаж», — поделилась Белохвостикова.

Она также рассказала, что из фильмов мужа выделяет «Легенду о Тиле», «Десять лет без права переписки», «Белый праздник». А после его смерти она пока не может и не хочет возвращаться в кинематограф. Те, кого она любит, кому благодарна, — всё это далеко, подытожила актриса.

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